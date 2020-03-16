Международный аудит как тренд отечественного бизнеса: мнение эксперта

КИЕВ. 17 марта. УНН. В мире существует множество аудиторских компаний. Среди них немало известных, имя которых стало чуть ли не брендом надежности и прозрачности. Украинский бизнес все чаще заказывает услуги известных международных аудиторов, несмотря на то, что такие услуги могут стоить дорого. Зачем украинским компаниям международные аудиты и какую пользу они могут дать, кроме своей основной функции - проверки, в комментарии УНН рассказал экономист Александр Охрименко.