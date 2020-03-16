Международный аудит как тренд отечественного бизнеса: мнение эксперта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В мире существует множество аудиторских компаний. Среди них немало известных, имя которых стало чуть ли не брендом надежности и прозрачности. Украинский бизнес все чаще заказывает услуги известных международных аудиторов, несмотря на то, что такие услуги могут стоить дорого. Зачем украинским компаниям международные аудиты и какую пользу они могут дать, кроме своей основной функции - проверки, в комментарии УНН рассказал экономист Александр Охрименко.
По словам Охрименко, для крупных компаний проверки финансово-хозяйственной деятельности международными аудиторскими компаниями имеют весомую роль.
"После таких аудитов компания автоматически имеет возможность заключать сделки с европейскими компаниями, и им уже не надо дополнительно всем объяснять, как она работает. Тем более, если вы работаете не только в Украине, но и на международном рынке.
Кроме того наличие такого аудита свидетельствует о прозрачности вашей деятельности. Это гарант для международных компаний и, особенно, для потенциальных инвесторов", - пояснил он.
Охрименко добавляет, что в Европе такие аудиты ценные, и именно на их основании формируется мнение о компании.
Привлечение международных аудиторов украинскими большими компаниями - уже тренд, говорит экономист.
"Это тренд, которому стремятся подражать все компании (и частные, и государственные). Это также дает им возможность популяризировать свое имя", - резюмировал он.
Напомним, на днях об успешном прохождении международного аудита "BAKER TILLY" сообщил один из крупнейших отечественных производителей алкогольной продукции.
"Суть прохождения данного аудита состояла в полной проверке компании на предмет перспективности и законности хозяйственной деятельности.
Результаты указанной процедуры подтвердили, что текущее состояние дел в компании соответствует требованиям действующего законодательства Украины, а дальнейшая хозяйственно-экономическая деятельность ликеро-водочного завода PRIME (Харьковская обл.) имеет правильный вектор развития", - сообщил алкопроизводители.
Также напомним, именно "BAKER TILLY" были привлечены к аудиту "Укроборонпрома" и победили в тендере на проверку ГП "Укрспирт" .
Кроме того, международные аудиторы (Ernst & Young - ред.) мониторят сегодня финансово-хозяйственную деятельность и Украинской Ассоциации футбола.