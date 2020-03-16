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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100639 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Международный аудит как тренд отечественного бизнеса: мнение эксперта

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В мире существует множество аудиторских компаний. Среди них немало известных, имя которых стало чуть ли не брендом надежности и прозрачности. Украинский бизнес все чаще заказывает услуги известных международных аудиторов, несмотря на то, что такие услуги могут стоить дорого. Зачем украинским компаниям международные аудиты и какую пользу они могут дать, кроме своей основной функции - проверки, в комментарии УНН рассказал экономист Александр Охрименко.

По словам Охрименко, для крупных компаний проверки финансово-хозяйственной деятельности международными аудиторскими компаниями имеют весомую роль.

"После таких аудитов компания автоматически имеет возможность заключать сделки с европейскими компаниями, и им уже не надо дополнительно всем объяснять, как она работает. Тем более, если вы работаете не только в Украине, но и на международном рынке.

Кроме того наличие такого аудита свидетельствует о прозрачности вашей деятельности. Это гарант для международных компаний и, особенно, для потенциальных инвесторов", - пояснил он.

Охрименко добавляет, что в Европе такие аудиты ценные, и именно на их основании формируется мнение о компании.

Привлечение международных аудиторов украинскими большими компаниями - уже тренд, говорит экономист.

"Это тренд, которому стремятся подражать все компании (и частные, и государственные). Это также дает им возможность популяризировать свое имя", - резюмировал он.

Напомним, на днях об успешном прохождении международного аудита "BAKER TILLY" сообщил один из крупнейших отечественных производителей алкогольной продукции.

"Суть прохождения данного аудита состояла в полной проверке компании на предмет перспективности и законности хозяйственной деятельности.

Результаты указанной процедуры подтвердили, что текущее состояние дел в компании соответствует требованиям действующего законодательства Украины, а дальнейшая хозяйственно-экономическая деятельность ликеро-водочного завода PRIME (Харьковская обл.) имеет правильный вектор развития", - сообщил алкопроизводители.

Также напомним, именно "BAKER TILLY" были привлечены к аудиту "Укроборонпрома" и победили в тендере на проверку ГП "Укрспирт" .

Кроме того, международные аудиторы (Ernst & Young - ред.) мониторят сегодня финансово-хозяйственную деятельность и Украинской Ассоциации футбола.

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