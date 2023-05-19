Міжнародна коаліція надання винищувачів Україні формується вже зараз - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак в своєму Telegram написав, що міжнародна коаліція надання винищувачів Україні формується вже зараз, передає УНН.
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"Вже зараз формується міжнародна коаліція для надання винищувачів Україні. Об’єднаними зусиллями українських пілотів готуватимуть, ПС ЗСУ забезпечуватимуть літаками.
Ми вдячні демократичним країнам, які допомагають захищати наше небо та наші міста від терористичних атак. Ми дякуємо Президенту США Джо Байдену за рішучість і лідерство, знову продемонстровані в ході нашої війни за незалежність", - зазначив Єрмак.
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Він також зауважив, що рішення підтримати міжнародну коаліцію винищувачів вкрай важливе для порятунку тисяч життів цивільних і перемоги над безжальним агресором.
"Дуже дякую моєму другу, раднику Президента США з нацбезпеки Джейку Саллівану. Це була чудова командна робота.
Ми цінуємо те, що вже зроблено для безпечного неба і отримання переваги в боротьбі з російськими терористами в повітрі", - наголосив Глава ОП.
Єрмак додав, що раніше, цього тижня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, а також прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяли створити міжнародну коаліцію винищувачів для України.
"Також дякую за ваше лідерство. Щоб заснувати та розпочати, потрібно бути достатньо крутими.
Команда Президента Володимира Зеленського працює. Ми досягнемо свого. В нашому небі не буде росіян. Не буде їх і на нашій землі", - підсумував Глава Офісу Президента.
Нагадаємо
Президент США джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують спільні зусилля союзників з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16.
Також, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму Twitter повідомив, що Португалія теж приєдналася до української авіаційної коаліції.