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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международная коалиция предоставления истребителей Украине формируется уже сейчас - Ермак

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram написал, что международная коалиция предоставления истребителей Украине формируется уже сейчас, передает УНН.

Цитата

"Уже сейчас формируется международная коалиция для предоставления истребителей Украине. Объединенными усилиями украинских пилотов будут готовить, ВС ВСУ будут обеспечивать самолетами.

Мы благодарны демократическим странам, которые помогают защищать наше небо и наши города от террористических атак. Мы благодарим Президента США Джо Байдена за решительность и лидерство, вновь продемонстрированные в ходе нашей войны за независимость", - отметил Ермак.

Детали

Он также отметил, что решение поддержать международную коалицию истребителей крайне важно для спасения тысяч жизней гражданских и победы над безжалостным агрессором.

"Большое спасибо моему другу, советнику Президента США по нацбезопасности Джейку Салливану. Это была замечательная командная работа.

Мы ценим то, что уже сделано для безопасного неба и получения преимущества в борьбе с российскими террористами в воздухе", - подчеркнул Глава ОП.

Ермак добавил, что ранее, на этой неделе, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещали создать международную коалицию истребителей для Украины. 

"Также спасибо за ваше лидерство. Чтобы основать и начать, нужно быть достаточно крутым.

Команда Президента Владимира Зеленского работает. Мы добьемся своего. В нашем небе не будет русских. Не будет их и на нашей земле", - подытожил Глава Офиса Президента.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают совместные усилия союзников по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Также, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter сообщил, что Португалия тоже присоединилась к украинской авиационной коалиции.

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