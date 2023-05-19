Международная коалиция предоставления истребителей Украине формируется уже сейчас - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram написал, что международная коалиция предоставления истребителей Украине формируется уже сейчас, передает УНН.
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"Уже сейчас формируется международная коалиция для предоставления истребителей Украине. Объединенными усилиями украинских пилотов будут готовить, ВС ВСУ будут обеспечивать самолетами.
Мы благодарны демократическим странам, которые помогают защищать наше небо и наши города от террористических атак. Мы благодарим Президента США Джо Байдена за решительность и лидерство, вновь продемонстрированные в ходе нашей войны за независимость", - отметил Ермак.
Детали
Он также отметил, что решение поддержать международную коалицию истребителей крайне важно для спасения тысяч жизней гражданских и победы над безжалостным агрессором.
"Большое спасибо моему другу, советнику Президента США по нацбезопасности Джейку Салливану. Это была замечательная командная работа.
Мы ценим то, что уже сделано для безопасного неба и получения преимущества в борьбе с российскими террористами в воздухе", - подчеркнул Глава ОП.
Ермак добавил, что ранее, на этой неделе, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещали создать международную коалицию истребителей для Украины.
"Также спасибо за ваше лидерство. Чтобы основать и начать, нужно быть достаточно крутым.
Команда Президента Владимира Зеленского работает. Мы добьемся своего. В нашем небе не будет русских. Не будет их и на нашей земле", - подытожил Глава Офиса Президента.
Напомним
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают совместные усилия союзников по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.
Также, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter сообщил, что Португалия тоже присоединилась к украинской авиационной коалиции.