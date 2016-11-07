Міжбанк відкрився на рівні 25,55/25,60 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7листопада. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,55/25,60 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,3995/0,4005, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 25,5500/25,6000. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,1053/1,1055.
Як повідомляв УНН, 4 листопада міжбанк відкрився на рівні 25,60/25,63 грн за долар.