Межбанк открылся на уровне 25,55/25,60 грн за доллар

Цены на российскую валюту составили 0,3995/0,4005, котировки по евро-гривне установились на уровне 25,5500/25,6000. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,1053/1,1055.

Как сообщал УНН, 4 ноября межбанк открылся на уровне 25,60/25,63 грн за доллар.