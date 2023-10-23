Місячне затемнення: астролог розповіла, як закласти сприятливу програму на найближчі півроку

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«Місячне затемнення завжди пов'язане з нашим внутрішнім емоційним світом, а також із нашими родовими програмами. Дуже важливо в цей період перебувати в позитивних емоціях і в гармонії із собою, оскільки саме зараз закладатиметься наш внутрішній стан на найближчі півроку. Гармонізуйте свої стосунки з іншими. Також, дуже важливо, щоб ми у своїх сім'ях поводилися терпимо один до одного, проявляли любов і турботу до своєї сім'ї, щоб на найближчі пів року закласти милостиві стосунки в роді», - пояснила астрологиня.

За її словами, важлива підготовка до самого затемнення.

«27 жовтня буде важка місячна доба і це день чистки будинку, свого тіла і душі. Тому рекомендується зробити генеральне прибирання, позбутися всього непотрібного, прийняти ванну, палити свічки і читати молитви», - рекомендує Базиленко.

У місячне затемнення можливо позбутися негативних пережитих емоцій.

«Візьміть чистий аркуш паперу, запаліть свічку і напишіть усі свої негативні переживання та емоції, з якими ви зіткнулися за останній час. Постарайтеся до моменту затемнення спалити цей аркуш паперу. Це буде для вас психологічна чистка. Місячне затемнення не підходить для загадування бажань, це момент повного Місяця, і краще використати його для того, щоб позбутися шкідливих звичок, негативних думок, зайвої ваги», - вважає астролог.

Вона рекомендує на період затемнення утриматися від шкідливих звичок – це дасть можливість легко позбутися їх надалі.

«Також, це гарний час для того, щоб перейти на правильне харчування або зробити чистку організму.

Місячне затемнення необхідне ще для того, щоб прищеплювати правильні звички для нашого здоров'я, гарного ставлення до себе і до свого тіла. А також навчитися проявляти любов до себе і до навколишнього світу. У період місячного затемнення повністю утримайтеся від вживання алкоголю і будь-яких одурманюючих речовин, утримайтеся від негативних емоцій, щоб все це в майбутньому не зруйнувало ваше життя», - пояснює астролог.

Також варто на період затемнення відмовитися від планових операцій.

«Гороскоп цього затемнення досить складний. Це найскладніше затемнення 2023 року, тому що тут задіяна велика опозиція важливих планет. З одного боку, нам дають можливість показати свою доброчесність і турботу про інших, можливість іти до миру і злагоди – про це говорять з'єднання Місяця з Юпітером у знаку Тельця і вузлом Раху в Овні. З іншого боку, Сонце, Меркурій і Марс у з'єднанні в такому войовничому знаку, як Скорпіон, що призведе до ворожнечі та протиборства, жорстких військових ситуацій у світі. І тому, це буде противага між миром і війною, між жорстокістю і людяністю. Такі гойдалки будуть у душі кожного з нас.

Квадратуру до цієї опозиції робитиме така планета як Плутон, що додасть конфліктності у військових ситуаціях у всьому світі. Досить сильний і добрий показник у гороскопі затемнення – це прекрасний тригон Сонця, Меркурія і Марса до Сатурна. Це говорить про те, що потрібно все ретельно обмірковувати, будувати чіткі й ґрунтовні плани, прибираючи негатив, і розуміти наслідки своїх слів, рішень і дій, щоб отримати хороший результат.

Нептун говорить про те, що наша духовність і усвідомленість також допоможуть нам правильно орієнтуватися в напружених ситуаціях. Саме зараз важливо наповнити свої серця любов'ю, теплом і турботою, щоб змінити себе і цей світ на краще», - вважає Ксенія Базиленко.

Детальний гороскоп для кожного знака читайте в матеріалі Проявляйте любов і турботу: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 – 29 жовтня