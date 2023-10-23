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Лунное затмение: астролог рассказала, как заложить благоприятную программу на ближайшие полгода

Киев • УНН

 • 338500 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Главное астрологическое событие этой недели – лунное затмение, которое произойдёт 28 октября в 23:14 по киевскому времени. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН рассказала, как нужно встретить и провести затмение, чтобы заложить благоприятную программу вашей жизни на ближайшие полгода.

Лунное затмение: астролог рассказала, как заложить благоприятную программу на ближайшие полгода

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«Лунное затмение всегда связано с нашим внутренним эмоциональным миром, а также с нашими родовыми программами. Очень важно в этот период находиться в положительных эмоциях и в гармонии с собой, поскольку именно сейчас будет закладываться наше внутреннее состояние на ближайшие полгода. Гармонизируйте свои отношения с другими. Также, очень важно, чтобы мы в своих семьях вели себя терпимо друг к другу, проявляли любовь и заботу к своей семье, чтобы на ближайшие полгода заложить благостные отношения в роду», - пояснила астролог.

По ее словам, важна подготовка к самому затмению.

«27 октября будет тяжёлые лунные сутки и это день чистки дома, своего тела и души. Поэтому рекомендуется сделать генеральную уборку, избавиться от всего ненужного, принять ванную, жечь свечи и читать молитвы», - рекомендует Базиленко.

В лунное затмение возможно избавиться от негативных пережитых эмоций.

«Возьмите чистый лист бумаги, зажгите свечу и напишите все свои негативные переживания и эмоции, с которыми вы столкнулись за последнее время. Постарайтесь до момента затмения сжечь этот лист бумаги. Это будет для вас психологическая чистка. Лунное затмение не подходит для загадывания желаний, это момент полнолуния и лучше использовать его для того, чтобы избавиться от вредных привычек, от негативных мыслей, от лишнего веса», - считает астролог.

Она рекомендует на период затмения воздержаться от вредных привычек – это даст возможность легко избавиться от них в дальнейшем.

«Также, это хорошее время для того, чтобы перейти на правильное питание или сделать чистку организма.
Лунное затмение необходимо ещё для того, чтобы прививать правильные привычки для нашего здоровья, хорошего отношения к себе и к своему телу. А также научиться проявлять любовь к себе и к окружающему миру. В период лунного затмения полностью воздержитесь от употребления алкоголя и любых одурманивающих веществ, воздержитесь от негативны эмоций, чтобы все это в будущем не разрушило вашу жизнь», - поясняет астролог.

Также стоит на период затмения отказаться от плановых операций.

«Гороскоп этого затмения достаточно сложный. Это самое сложное затмение 2023 года, потому что здесь задействована большая оппозиция важных планет. С одной стороны, нам дают возможность показать свою добродетель и заботу о других, возможность идти к миру и согласию – об этом говорят соединение Луны с Юпитером в знаке Тельца и узлом Раху в Овне. С другой стороны, Солнце, Меркурий и Марс в соединение в таком воинствующем знаке как Скорпион, что приведёт к вражде и противоборству, жёстким военным ситуациям в мире. И поэтому, это будет противовес между миром и войной, между жестокостью и человечностью. Такие качели будут в душе каждого из нас.

Квадратуру к этой оппозиции будет делать такая планета как Плутон, который добавит конфликтности в военных ситуациях во всем мире. Достаточно сильный и добрый показатель в гороскопе затмения – это прекрасный тригон Солнца, Меркурия и Марса к Сатурну. Это говорит о том, что нужно всё тщательно обдумывать, строить чёткие и основательные планы, убирая негатив, и понимать последствия своих слов, решений и действий, чтобы получить хороший результат.

Нептун говорит о том, что наша духовность и осознанность также помогут нам правильно ориентироваться в напряжённых ситуациях. Именно сейчас важно наполнить свои сердца любовью, теплом и заботой, чтобы изменить себя и этот мир в лучшему», - считает Ксения Базиленко.

Детальный гороскоп для каждого знака читайте в материале Проявляйте любовь и заботу: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 октября

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