Місцевій владі доручено посилити профілактичну роботу щодо пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З наближенням пожежонебезпечного періоду у природних екосистемах органи державної влади в регіонах України мають бути готовими до попередження надзвичайних подій та забезпечити комунікацію із суспільством, залучаючи ЗМІ. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.
"Особливо небезпечні причини виникнення пожеж – недбальство на активному відпочинку у лісі, умисні підпали. Торік вдалося системно зменшити кількість пожеж. Мусимо і цього року діяти системно і з максимальною відповідальністю. Ключові дії ОДА (обласні державні адміністрації - ред.), а також усіх задіяних міністерств, відомств і підрозділів – профілактика надзвичайних ситуацій, готовність діяти на упередження", —заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.
На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій він повідомив, що уряд виділив з резервного фонду держбюджету кошти на проведення протипожежної роботи у південних областях України.
"Ми повинні посилювати моніторинг надзвичайних ситуацій, залучати пожежно-рятувальні підрозділи на початковій стадії займання, забезпечувати заходи з профілактики і гасіння цілодобово, контролювати повторні загоряння протягом доби після гасіння. Саме комунікація із суспільством та залучення ЗМІ для інформування населення – ключова умова профілактики загорянь", — зазначив Г.Зубко.
Віце-прем’єр-міністр звернув особливу увагу на забезпечення протипожежних заходів у зоні відчуження, особливо під час проведення заходів з відзначення 31-х роковин Чорнобильської катастрофи.
"Маємо встановити посилений моніторинг пожежної безпеки на території зони відчуження, організувати патрулювання місць, визначених для відвідування населенням, для попередження лісових і степових пожеж на радіаційно-забрудненій територій", — наголосив Геннадій Зубко.
Як повідомляв УНН 10 квітня, впродовж тижня з 3-го по 9-те квітня в України сталися 2 тис. 853 пожежі.