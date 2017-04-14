Местным властям поручено усилить профилактическую работу по пожарам

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50592 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104799 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161268 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118742 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117891 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113284 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104767 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107206 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103690 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154954 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Местным властям поручено усилить профилактическую работу по пожарам

Местным властям поручено усилить профилактическую работу по пожарам

Киев  •  УНН

 • 8190 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. С приближением пожароопасного периода в естественных экосистемах органы государственной власти в регионах Украины должны быть готовы к предупреждению чрезвычайных событий и обеспечить коммуникацию с обществом, привлекая СМИ. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Особо опасные причины возникновения пожаров - халатность на активном отдыхе в лесу, умышленные поджоги. В прошлом году удалось системно уменьшить количество пожаров. Мы должны и в этом году действовать системно и с максимальной ответственностью. Ключевые действия ОГА (областные государственные администрации - ред.), а также всех задействованных министерств, ведомств и подразделений - профилактика чрезвычайных ситуаций, готовность действовать на опережение", -заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Генная й Зубко.

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций он сообщил, что правительство выделило из резервного фонда госбюджета средства на проведение противопожарной работы в южных областях Украины.

"Мы должны усиливать мониторинг чрезвычайных ситуаций, привлекать пожарно-спасательные подразделения на начальной стадии возгорания, обеспечивать меры по профилактике и тушению круглосуточно, контролировать повторные возгорания в течение суток после тушения. Именно коммуникация с обществом и привлечение СМИ для информирования населения - ключевое условие профилактики возгораний", - отметил Г.Зубко.

Вице-премьер-министр обратил особое внимание на обеспечение противопожарных мероприятий в зоне отчуждения, особенно во время празднования 31-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

"Необходимо установить усиленный мониторинг пожарной безопасности на территории зоны отчуждения, организовать патрулирование мест, определенных для посещения населением, для предупреждения лесных и степных пожаров на радиационно-загрязненной территории", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Как сообщал УНН 10 апреля, в течение недели с 3-го по 9-е апреля в Украине произошло 2 тыс. 853 пожара.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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