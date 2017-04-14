Местным властям поручено усилить профилактическую работу по пожарам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. С приближением пожароопасного периода в естественных экосистемах органы государственной власти в регионах Украины должны быть готовы к предупреждению чрезвычайных событий и обеспечить коммуникацию с обществом, привлекая СМИ. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
"Особо опасные причины возникновения пожаров - халатность на активном отдыхе в лесу, умышленные поджоги. В прошлом году удалось системно уменьшить количество пожаров. Мы должны и в этом году действовать системно и с максимальной ответственностью. Ключевые действия ОГА (областные государственные администрации - ред.), а также всех задействованных министерств, ведомств и подразделений - профилактика чрезвычайных ситуаций, готовность действовать на опережение", -заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Генная й Зубко.
На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций он сообщил, что правительство выделило из резервного фонда госбюджета средства на проведение противопожарной работы в южных областях Украины.
"Мы должны усиливать мониторинг чрезвычайных ситуаций, привлекать пожарно-спасательные подразделения на начальной стадии возгорания, обеспечивать меры по профилактике и тушению круглосуточно, контролировать повторные возгорания в течение суток после тушения. Именно коммуникация с обществом и привлечение СМИ для информирования населения - ключевое условие профилактики возгораний", - отметил Г.Зубко.
Вице-премьер-министр обратил особое внимание на обеспечение противопожарных мероприятий в зоне отчуждения, особенно во время празднования 31-й годовщины Чернобыльской катастрофы.
"Необходимо установить усиленный мониторинг пожарной безопасности на территории зоны отчуждения, организовать патрулирование мест, определенных для посещения населением, для предупреждения лесных и степных пожаров на радиационно-загрязненной территории", - подчеркнул Геннадий Зубко.
Как сообщал УНН 10 апреля, в течение недели с 3-го по 9-е апреля в Украине произошло 2 тыс. 853 пожара.