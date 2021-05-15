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The Guardian

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Канадське місто припиняє робити перші уколи вакциною AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Квебеку вирішило припинити перше щеплення вакциною AstraZeneca. Про це пише УНН з посиланням на CBC News.

Канадське місто припиняє робити перші уколи вакциною AstraZeneca

Деталі

Квебек зупиняє можливість робити перший укол вакциною AstraZeneca, зберігаючи в майбутньому лише 2-у спробу. Як результат, всі призначені раніше перші дози AstraZeneca скасовані, і аптеки, як очікується, зв’яжуться з людьми, щоб зареєструвати їх у нову чергу на вакцинацію.

Існують занепокоєння щодо ризику рідкісних, але серйозних згустків крові, пов’язаних з AstraZeneca. Нещодавно Онтаріо, Саскачеван та Альберта також призупинили використання вакцини для перших доз.

Міністерство охорони здоров'я Квебеку стверджує, що вакцина безпечна, але заявляє, що своє рішення припинити прийом AstraZeneca в якості першої дози базується на нових рекомендаціях комітету з імунізації провінції (CIQ).

Додатково

Канада схвалила вакцину Pfizer-BioNTech для підлітків у віці від 12 років. Норвегія вилучає вакцину від коронавірусу виробництва англо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca із програми імунізації свого населення

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