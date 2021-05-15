Город в Канаде прекращает делать первые уколы вакциной AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Министерство здравоохранения Квебека решило прекратить первую прививку вакциной AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBC News.
Детали
Квебек останавливает возможность делать первый укол вакциной AstraZeneca, сохраняя в будущем только вторую попытку. Как результат, все назначенные ранее первые дозы AstraZeneca отменены, и аптеки, как ожидается, свяжутся с людьми, чтобы зарегистрировать их в новую очередь на вакцинацию.
Существуют беспокойства относительно риска редких, но серьезных сгустков крови, связанных с AstraZeneca. Недавно Онтарио, Саскачеван и Альберта также приостановили использование вакцины для первых доз.
Министерство здравоохранения Квебека утверждает, что вакцина безопасна, но заявляет, что свое решение прекратить прием AstraZeneca в качестве первой дозы базируется на новых рекомендациях комитета по иммунизации провинции (CIQ).
Дополнительно
Канада приняла вакцину Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 лет. Норвегия изымает вакцину от коронавируса производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca по программе иммунизации своего населения