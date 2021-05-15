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Город в Канаде прекращает делать первые уколы вакциной AstraZeneca

Киев • УНН

 • 20846 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Министерство здравоохранения Квебека решило прекратить первую прививку вакциной AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBC News.

Город в Канаде прекращает делать первые уколы вакциной AstraZeneca

Детали

Квебек останавливает возможность делать первый укол вакциной AstraZeneca, сохраняя в будущем только вторую попытку. Как результат, все назначенные ранее первые дозы AstraZeneca отменены, и аптеки, как ожидается, свяжутся с людьми, чтобы зарегистрировать их в новую очередь на вакцинацию.

Существуют беспокойства относительно риска редких, но серьезных сгустков крови, связанных с AstraZeneca. Недавно Онтарио, Саскачеван и Альберта также приостановили использование вакцины для первых доз.

Министерство здравоохранения Квебека утверждает, что вакцина безопасна, но заявляет, что свое решение прекратить прием AstraZeneca в качестве первой дозы базируется на новых рекомендациях комитета по иммунизации провинции (CIQ).

Дополнительно

Канада приняла вакцину Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 лет. Норвегия изымает вакцину от коронавируса производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca по программе иммунизации своего населения

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