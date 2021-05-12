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Уряд Норвегії відмовився від щеплень вакциною AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Норвегія вилучає вакцину від коронавірусу виробництва англо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca із програми імунізації свого населення. Відповідне рішення в норвезький уряд оголосив у середу, 12 травня, передає УНН із посиланням на DW та агентство AFP.

Уряд Норвегії відмовився від щеплень вакциною AstraZeneca

Деталі

Згідно з рішенням уряду країни, вакцина, розроблена американською фармацевтичною компанію Johnson & Johnson, пропонуватиметься лише тим жителям Норвегії, які забажають вакцинуватися саме нею. Препарат компанії Johnson & Johnson ще поки не використовували в програмі імунізації жителів цієї країни.

Як пояснила прем’єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг під час пресконференції, це рішення ухвалили через виникнення рідкісних, але серйозних побічних дій від цих векторних вакцин, що були розроблені за схожою технологією.

Нагадаємо

У Норвегії з 11 березня було тимчасово призупинено вакцинацію препаратом AstraZeneca після повідомлень про виникнення тромбозу у декого з вакцинованих. До призупинення застосування цього препарату, вакцину AstraZeneca отримало близько 138 тисяч норвежців, нагадує інформагенція dpa.

Понад місяць тому Данія з аналогічних причин також повністю виключила вакцину AstraZeneca з програми імунізації населення країни.

Як повідомлялося, в Україні в програмі імунізації населення від коронавірусу застосовуються ліцензійні аналоги вакцини AstraZeneca.

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