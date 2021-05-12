Правительство Норвегии отказалось от прививок вакциной AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Норвегия изымает вакцину от коронавируса производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca по программе иммунизации своего населения. Соответствующее решение в норвежское правительство объявило в среду, 12 мая, передает УНН со ссылкой на DW и агентство AFP.
Детали
Согласно решению правительства страны, вакцина, разработанная американской фармацевтической компании Johnson & Johnson, будет предлагаться только тем жителям Норвегии, которые захотят вакцинироваться именно нею. Препарат компании Johnson & Johnson еще пока не использовали в программе иммунизации жителей этой страны.
Как пояснила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг во время пресс-конференции, это решение приняли из-за возникновения редких, но серьезных побочных действий от этих векторных вакцин, разработанных по схожей технологии.
Напомним
В Норвегии с 11 марта было временно приостановлено вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбоза у некоторых вакцинированных. До приостановления применения этого препарата, вакцину AstraZeneca получило около 138 тысяч норвежцев, напоминает информагентство dpa.
Более месяца назад Дания по аналогичным причинам также полностью исключила вакцину AstraZeneca по программе иммунизации населения страны.
Как сообщалось, в Украине в программе иммунизации населения от коронавируса применяются лицензионные аналоги вакцины AstraZeneca.