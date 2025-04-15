"Miss Eco International-2025": Україну представить Єлизавета Адамська в сукні, оздобленій цитатами з поезій

26-річна Єлизавета Адамська виступить у фіналі конкурсу "Miss Eco International-2025", який відбудеться 19 квітня в єгипетській Александрії. Про це повідомляє голова ОВА Львівської області Максим Козицький, передає УНН.

"Miss Eco International" - це міжнародний конкурс, який об'єднує учасниць з усього світу навколо теми екологічної свідомості та сталого розвитку. Переможниця стає Послинею доброї волі ООН з питань довкілля. Цього року Україну представить 26-річна львів'янка.

Наша землячка вже п’ять років є учасницею Young European Ambassadors, ініціювала проєкти з екофемінізму, сталих звичок, а також створила екологічну гру для дітей з порушенням зору