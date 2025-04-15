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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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"Miss Eco International-2025": Україну представить Єлизавета Адамська в сукні, оздобленій цитатами з поезій

Київ • УНН

 • 9208 перегляди

26-річна Єлизавета Адамська виступить у фіналі конкурсу в Єгипті. Вона є учасницею Young European Ambassadors та ініціювала екологічні проєкти.

"Miss Eco International-2025": Україну представить Єлизавета Адамська в сукні, оздобленій цитатами з поезій

26-річна Єлизавета Адамська виступить у фіналі конкурсу "Miss Eco International-2025", який відбудеться 19 квітня в єгипетській Александрії. Про це повідомляє голова ОВА Львівської області Максим Козицький, передає УНН.

"Miss Eco International" - це міжнародний конкурс, який об'єднує учасниць з усього світу навколо теми екологічної свідомості та сталого розвитку. Переможниця стає Послинею доброї волі ООН з питань довкілля. Цього року Україну представить 26-річна львів'янка.

Наша землячка вже п’ять років є учасницею Young European Ambassadors, ініціювала проєкти з екофемінізму, сталих звичок, а також створила екологічну гру для дітей з порушенням зору 

- написав Козицький у своєму Telegram.

Представниця України цього року вийде на сцену у витонченій синьо-золотій сукні, оздобленій цитатами з поезій Ліни Костенко, Сосюри, Рильського, Стуса та інших українських класиків.

До речі, минулого року в конкурсі перемогла українка Ангеліна Усанова. Єлизавета має великі шанси повторити цей успіх 

- додав на завершення голова львівської ОВА.

Українка Андріана Пущак візьме участь у конкурсі краси в Лас-Вегасі05.04.25, 15:14 • 104007 переглядiв

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