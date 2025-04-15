"Miss Eco International-2025": Україну представить Єлизавета Адамська в сукні, оздобленій цитатами з поезій
Київ • УНН
26-річна Єлизавета Адамська виступить у фіналі конкурсу в Єгипті. Вона є учасницею Young European Ambassadors та ініціювала екологічні проєкти.
26-річна Єлизавета Адамська виступить у фіналі конкурсу "Miss Eco International-2025", який відбудеться 19 квітня в єгипетській Александрії. Про це повідомляє голова ОВА Львівської області Максим Козицький, передає УНН.
"Miss Eco International" - це міжнародний конкурс, який об'єднує учасниць з усього світу навколо теми екологічної свідомості та сталого розвитку. Переможниця стає Послинею доброї волі ООН з питань довкілля. Цього року Україну представить 26-річна львів'янка.
Наша землячка вже п’ять років є учасницею Young European Ambassadors, ініціювала проєкти з екофемінізму, сталих звичок, а також створила екологічну гру для дітей з порушенням зору
Представниця України цього року вийде на сцену у витонченій синьо-золотій сукні, оздобленій цитатами з поезій Ліни Костенко, Сосюри, Рильського, Стуса та інших українських класиків.
До речі, минулого року в конкурсі перемогла українка Ангеліна Усанова. Єлизавета має великі шанси повторити цей успіх
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