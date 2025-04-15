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"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

Киев • УНН

 • 8662 просмотра

26-летняя Елизавета Адамская выступит в финале конкурса в Египте. Она является участницей Young European Ambassadors и инициировала экологические проекты.

"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

26-летняя Елизавета Адамская выступит в финале конкурса "Miss Eco International-2025", который состоится 19 апреля в египетской Александрии. Об этом сообщает глава ОВА Львовской области Максим Козицкий, передает УНН.

"Miss Eco International" - это международный конкурс, который объединяет участниц со всего мира вокруг темы экологического сознания и устойчивого развития. Победительница становится Послом доброй воли ООН по вопросам окружающей среды. В этом году Украину представит 26-летняя львовянка.

Наша землячка уже пять лет является участницей Young European Ambassadors, инициировала проекты по экофеминизму, устойчивым привычкам, а также создала экологическую игру для детей с нарушением зрения 

- написал Козицкий в своем Telegram.

Представительница Украины в этом году выйдет на сцену в изящном сине-золотом платье, украшенном цитатами из стихов Лины Костенко, Сосюры, Рыльского, Стуса и других украинских классиков.

Кстати, в прошлом году в конкурсе победила украинка Ангелина Усанова. У Елизаветы есть большие шансы повторить этот успех 

- добавил в завершение глава львовской ОВА.

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Алена Уткина

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