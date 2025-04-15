"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

26-летняя Елизавета Адамская выступит в финале конкурса "Miss Eco International-2025", который состоится 19 апреля в египетской Александрии. Об этом сообщает глава ОВА Львовской области Максим Козицкий, передает УНН.

"Miss Eco International" - это международный конкурс, который объединяет участниц со всего мира вокруг темы экологического сознания и устойчивого развития. Победительница становится Послом доброй воли ООН по вопросам окружающей среды. В этом году Украину представит 26-летняя львовянка.

Наша землячка уже пять лет является участницей Young European Ambassadors, инициировала проекты по экофеминизму, устойчивым привычкам, а также создала экологическую игру для детей с нарушением зрения