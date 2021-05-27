Міськрада Харкова оскаржить скасування статусу російської мови як регіональної
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Харківська міська рада подасть апеляцію на рішення Харківського окружного адміністративного суду про скасування статусу російської мови як регіональної в місті. Про це напередодні сказав секретар Харківської міськради Ігор Терехов, повідомили у мерії, передає УНН.
Деталі
За його словами, зараз юристи готують апеляційну скаргу, яку він назвав "обґрунтованою".
“Ми визнаємо українську мову державною, проводимо засідання виконкомів і сесії українською мовою. Але майже 80% харків’ян говорять російською, і їхнє право спілкуватися тією мовою, якою їм зручно”, — заявив Ігор Терехов.
Що було раніше
Харківський окружний адміністративний суд скасував регіональний статус російської мови в Харкові, визнавши недійсним рішення Харківської міської ради про реалізацію в місті положень закону “Про засади державної мовної політики”, який, згідно з рішенням КСУ від лютого 2018 року, визнано неконституційним.
Додамо, що у 2018 році тодішній мер Харкова Геннадій Кернес говорив, що місто не буде самостійно відмовлятися від регіонального статусу російської мови.
Доповнення
КСУ під час засідання 28 лютого 2018 року ухвалив рішення, відповідно до якого ухвалений у 2012 році Закон "Про засади державної мовної політики" визнається таким, що не відповідає Конституції України.
Після цього в регіонах почали скасовувати регіональний статус російської мови. Зокрема, російська мова втратила статус "регіональної" на Одещині.
Також у Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної.
На Херсонщині обласна рада скасувала своє рішення від 17 серпня 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.
Водночас 20 травня цього року депутати Миколаївської міської ради не набрали потрібної кількості голосів за скасування регіональної мови.