На Запоріжжі російську мову позбавили статусу регіональної

Цитата:

“Нарешті скасовано рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області”, — написав мовний омбудсмен.

Деталі

Зі слів Кременя, 24 березня 2021 року Запорізьким окружним адміністративним судом ухвалено рішення про визнання протиправним та нечинним рішення облради від 16.08.2012 № 2 “Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики“, на території Запорізької області”.

"Відповідно до статті 255 КАС України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано, тобто з 23.04.2021 року", - додав посадовець.

Про те, що рішення про визнання російської мови регіональною мовою на території Запорізької області офіційно скасовано, повідомили і в місцевій облраді.

Доповнення

З 16 січня українська мова стала мовою обслуговування споживачів в Україні як єдина державна. Так, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування мала перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

За два місяці Офіс мовного омбудсмена отримав майже тисячу повідомлень про порушення щодо обслуговування споживачів державною мовою. Найбільше - у Києві та області, а львів'яни, до прикладу, скаржаться в основному на порушення в інших областях.

Відзначимо, що порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи — від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11 900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року.

У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів, два - від "слуг народу", якими пропонується скасувати (№ 4638) або відтермінувати (№ 4638-2) норму про штрафи для сфери послуг.