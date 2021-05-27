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Горсовет Харькова обжалует отмену статуса русского языка как регионального

Киев • УНН

 • 19878 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Харьковский городской совет подаст апелляцию на решение Харьковского окружного административного суда об отмене статуса русского языка как регионального в городе. Об этом накануне сказал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, сообщили в мэрии, передает УНН.

Горсовет Харькова обжалует отмену статуса русского языка как регионального

Детали

По его словам, сейчас юристы готовят апелляционную жалобу, которую он назвал "обоснованной".

"Мы признаем украинский язык государственным, проводим заседания исполкомов и сессии на украинском языке. Но почти 80% харьковчан говорят на русском, и их право общаться на том языке, на котором им удобно", - заявил Игорь Терехов.

Что было ранее

Харьковский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Харькове, признав недействительным решение Харьковского городского совета о реализации в городе положений закона "Об основах государственной языковой политики", который, согласно решению КСУ с февраля 2018 года, признан неконституционным.

Добавим, что в 2018 году тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес говорил, что город не будет самостоятельно отказываться от регионального статуса русского языка.

Дополнение

КСУ во время заседания 28 февраля 2018 года принял решение, согласно которому принятый в 2012 году Закон "Об основах государственной языковой политики" признается не соответствующим Конституции Украины.

После этого в регионах начали отменять региональный статус русского языка. В частности, русский язык потерял статус "регионального" в Одесской области.

Также в Запорожской области русский язык лишили статуса регионального.

В Херсонской области облсовет отменил свое решение от 17 августа 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

В то же время 20 мая этого года депутаты Николаевского городского совета не набрали нужного количества голосов за отмены регионального языка.

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