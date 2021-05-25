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The Guardian

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Суд у Харкові скасував статус російської мови як регіональної

Київ • УНН

 • 22004 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Харківський окружний адміністративний суд скасував регіональний статус російської мови в Харкові. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду.

Суд у Харкові скасував статус російської мови як регіональної

Цитата:

"Визнати протиправним та нечинним з 28 лютого 2018 року рішення Харківської міської ради "Про реалізацію положень Закону України "Про засади державної мовної політики" в місті Харкові" № 788/12 від 20.08.2012", - йдеться в рішенні суду.

Так, цим рішенням на території міста встановлювався регіональний статус російської мови.

Також суд дійшов до висновку, згідно з рішенням КСУ від лютого 2018 року, закон про засади державної мовної політики визнано неконституційним.

Додамо, що у 2018 році тодішній мер Харкова Геннадій Кернес говорив, що місто не буде самостійно відмовлятися від регіонального статусу російської мови.

Доповнення

КСУ під час засідання 28 лютого 2018 року ухвалив рішення, відповідно до якого ухвалений у 2012 році Закон "Про засади державної мовної політики" визнається таким, що не відповідає Конституції України.

Після цього в регіонах почали скасовувати регіональний статус російської мови. Зокрема, російська мова втратила статус "регіональної" на Одещині.

Також у Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної.

Херсонська обласна рада скасувала своє рішення від 17 серпня 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.

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