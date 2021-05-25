Суд в Харькове отменил статус русского языка как регионального

Цитата:

"Признать противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 года решение Харьковского городского совета "О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Харькове" № 788/12 от 20.08.2012", - говорится в решении суда.

Так, этим решением на территории города устанавливался региональный статус русского языка.

Также суд пришел к выводу, что согласно решению КСУ с февраля 2018 года, закон об основах государственной языковой политики признан неконституционным.

Добавим, что в 2018 году тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес говорил, что город не будет самостоятельно отказываться от регионального статуса русского языка.

Дополнение

КСУ во время заседания 28 февраля 2018 принял решение, согласно которому принятый в 2012 году Закон "Об основах государственной языковой политики" признается не соответствующим Конституции Украины.

После этого в регионах начали отменять региональный статус русского языка. В частности, русский язык потерял статус "регионального" в Одесской области.



Также в Запорожской области русский язык лишили статуса регионального.



Херсонский областной совет отменил свое решение от 17 августа 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.



