Місія ОБСЄ повернулася на Донецьку фільтрувальну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повернулася на Донецьку фільтрувальну станцію, де тривають роботи. Про це УНН повідомили у прес-службі СММ ОБСЄ.
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"СММ ОБСЄ повернулася на Донецьку фільтрувальну станцію. Роботи з обслуговування тривають. Припинення вогню має дотримуватися", - зазначили у місії у Twitter.
Напередодні на Донецькій фільтрувальній станції відновили водопостачання.
Нагадаємо, в Авдіївці відновили водопостачання.