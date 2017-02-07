Миссия ОБСЕ вернулась на Донецкую фильтровальную станцию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вернулась на Донецкую фильтровальную станцию, где продолжаются работы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СММ ОБСЕ.
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"СММ ОБСЕ вернулась на Донецкую фильтровальную станцию. Работы по обслуживанию продолжаются. Прекращение огня должно соблюдаться", - отметили в миссии в Twitter.
Накануне на Донецкой фильтровальной станции восстановили водоснабжение.
Напомним, в Авдеевке восстановили водоснабжение.