Минулої доби двоє українських бійців загинули, двоє отримали поранення - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій один український військовий загинув, двоє отримали поранення, також в Запоріжжі помер український боєць, який отримав напередодні поранення в зоні АТО.Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення. Також ще один військовослужбовець, що раніше отримав поранення в районі проведення АТО помер в лікарні Запоріжжя", - сказав він.
Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО 3 листопада ворожі війська 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських воїнів.