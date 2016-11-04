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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Минулої доби двоє українських бійців загинули, двоє отримали поранення - Міноборони

Минулої доби двоє українських бійців загинули, двоє отримали поранення - Міноборони

Київ • УНН

 • 8444 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій один український військовий загинув, двоє отримали поранення, також в Запоріжжі помер український боєць, який отримав напередодні поранення в зоні АТО.Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення. Також ще один військовослужбовець, що раніше отримав поранення в районі проведення АТО помер в лікарні Запоріжжя", - сказав він.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО 3 листопада ворожі війська 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських воїнів.

Українські Національні Новини

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