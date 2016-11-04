За прошедшие сутки двое украинских бойцов погибли, двое получили ранения - Минобороны

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Также еще один военнослужащий, который ранее получил ранения в районе проведения АТО скончался в больнице Запорожья", - сказал он.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО 3 ноября вражеские войска 31 раз открывали огонь по позициям украинских воинов .