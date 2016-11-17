Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 26 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування перетнуло 26,5 тисяч осіб та 3,9 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/200; “Мар’їнка” — 200/200; “Новотроїцьке” — 0/150; “Гнутове” — 50/40.
Загалом протягом минулої доби через КПВВ лінію розмежування перетнуло: “Майорське” — 6790 осіб та 730 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7050 осіб та 1335 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4830 осіб та 995 транспортних засобів; “Гнутове” — 3865 осіб та 830 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3995 осіб.