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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 26 тис. осіб

Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 26 тис. осіб

Київ • УНН

 • 7651 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування перетнуло 26,5 тисяч осіб та 3,9 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Так, сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/200; “Мар’їнка” — 200/200; “Новотроїцьке” — 0/150; “Гнутове” — 50/40.

Загалом протягом минулої доби через КПВВ лінію розмежування перетнуло: “Майорське” — 6790 осіб та 730 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7050 осіб та 1335 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4830 осіб та 995 транспортних засобів; “Гнутове” — 3865 осіб та 830 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3995 осіб.

Українські Національні Новини

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