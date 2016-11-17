За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 26 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения пересекли 26 500 человек и 3 900 транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/200; "Марьинка" - 200/200; "Новотроицкое" - 0/150; "Гнутово" - 50/40.
В общем за прошедшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли: "Майорское" - 6790 человек и 730 транспортных средств; "Марьинка" - 7050 человек и 1335 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4830 человек и 995 транспортных средств; "Гнутово" - 3865 человек и 830 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3995 человек.