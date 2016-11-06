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Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 20 тис. осіб

Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 20 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло 20,5 тисяч осіб та 3,6 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, залишається інтенсивним.

Для перетину лінії розмежування сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд прибула така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/220; “Мар’їнка” — 250/180; “Новотроїцьке” — 0/50; “Гнутове” — 90/60.

Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло 20,5 тисяч осіб та 3,6 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 4865 осіб та 626 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5256 осіб та 1186 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 3716 осіб та 960 транспортних засобів;

“Гнутове” — 3335 осіб та 847 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 3360 осіб.

Як повідомляв УНН, більше 400 авто зібрались у черзі на КПВВ "Мар’їнка", і ще 200 - на КПВВ "Майорське".

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