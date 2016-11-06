За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 20 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло 20,5 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, остается интенсивным.
Для пересечения линии разграничения сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд прибыло такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/220; "Марьинка" - 250/180; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 90/60.
В общем за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло 20,5 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:
"Майорское" - 4865 человек и 626 транспортных средств;
"Марьинка" - 5256 человек и 1186 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 3716 человек и 960 транспортных средств;
"Гнутово" - 3335 человек и 847 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 3360 человек.
Как сообщал УНН, более 400 авто собрались в очереди на КПВВ "Марьинка", и еще 200 - на КПВВ "Майорское".