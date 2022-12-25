Минулої доби окупанти вбили на Херсонщині 16 людей: серед них 3 працівників ДСНС

Цитата

“Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Деталі

Загалом, за минулу добу російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Ворог 41 раз атакував обласний центр. Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя Херсона – загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Доповнення

24 грудня зранку окупанти вдарили по центру Херсона. Внаслідок ранкового обстрілу рашистами Херсона загинуло 10 людей, 55 поранено.