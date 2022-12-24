Удар рашистів по Херсону: кількість жертв зросла до 10
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Внаслідок ранкового обстрілу рашистами Херсона загинуло 10 людей, 55 поранено. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в ефірі телемарафону, передає УНН.
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За словами голови Херсонської ОВА, на вулиці Червоного Хреста люди опинилися під завалами - там рацюють рятувальники.
"Ворог бив по центру міста з Градів. І крім того, біля Антонівки використовував ще і запальні боєприпаси. У них нічого не вдається протиставити ЗСУ і вони намагаються зробити все що тільки можуть - знищити цивільне населення", - зазначив Янушевич.
Також він додав, що, за останніми даними, у результаті ранкого удару по Херсону - 10 людей загинуло, 55 - поранені. З поранених - 18 знаходяться в важкому стані.
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Нагадаємо
Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона, є руйнування.
Як повідомили в ОП, внаслідок ворожого удару по центру Херсона відомо про 7 загиблих, 58 поранених, з яких 18 - тяжких.