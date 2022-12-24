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Удар рашистов по Херсону: количество жертв возросло до 10

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате утреннего обстрела рашистами Херсона погибли 10 человек, 55 ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам главы Херсонской ОВА, на улице Красного Креста люди оказались под завалами – там работают спасатели.

"Враг бил по центру города из Градов. И кроме того, возле Антоновки использовал еще и зажигательные боеприпасы. У них ничего не удается противопоставить ВСУ и они пытаются сделать все, что только могут - уничтожить гражданское население", - отметил Янушевич.

Также он добавил, что, по последним данным, в результате раннего удара по Херсону – 10 человек погибли, 55 – ранены. Из раненых – 18 находятся в тяжелом состоянии.

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Напомним

Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона, есть разрушение.

Как сообщили в ОП, в результате вражеского удара по центру Херсона известно о 7 погибших, 58 раненых, из которых 18 - тяжелых.

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