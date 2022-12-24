Резніков про варварський обстріл Херсона: Україна зможе запобігти таким трагедіям, якщо матиме більше зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter відреагував на жорстокий обстріл Херсона, назвавши його варварським. Крім того він зауважив, Україна зможе запобігти таким трагедіям, якщо матиме більше зброї, передає УНН.
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"Варварський обстріл Херсона російськими терористами – це не лише черговий військовий злочин, а й помста його жителям, які чинили опір окупації та довели всьому світу, що Херсон – це Україна", - написав Резніков.
Разом з тим, міністр додав, що Україна зможе запобігти таким трагедіям, якщо матиме більше засобів контрбатарейної боротьби, більше артилерії та боєприпасів великої дальності.
"Таким чином, російські вбивці будуть покарані і вигнані з України", - резюмував він.
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Нагадаємо
Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона, є руйнування.
Як повідомили в ОП, внаслідок ворожого удару по центру Херсона відомо про 7 загиблих, 58 поранених, з яких 18 - тяжких.