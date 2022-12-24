У Херсоні під час ранкового удару рф загорілось 66 автівок

Деталі

За даними відомства, близько 11:00 внаслідок чергового обстрілу рф із реактивних систем залпового вогню по житловому району міста зайнялися 66 легкових автомобілів.

Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі. Кількість загиблих та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона, є руйнування.

Як повідомили в ОП, внаслідок ворожого удару по центру Херсона відомо про 7 загиблих, 58 поранених, з яких 18 - тяжких.