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В Херсоне во время утреннего удара рф загорелось 66 автомобилей

В Херсоне во время утреннего удара рф загорелось 66 автомобилей

Киев • УНН

 • 402600 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате утреннего обстрела рашистов в Херсоне загорелось 66 автомобилей, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

По данным ведомства, около 11:00 в результате очередного обстрела россии из реактивных систем залпового огня по жилому району города занялись 66 легковых автомобилей.

Спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожары. Число погибших и пострадавших уточняется.

Напомним

Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона, есть разрушения.

Как сообщили в ОП, в результате вражеского удара по центру Херсона известно о 7 погибших, 58 раненых, из которых 18 - тяжелых.

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