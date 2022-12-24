В Херсоне во время утреннего удара рф загорелось 66 автомобилей

Детали

По данным ведомства, около 11:00 в результате очередного обстрела россии из реактивных систем залпового огня по жилому району города занялись 66 легковых автомобилей.

Спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожары. Число погибших и пострадавших уточняется.

Напомним

Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона, есть разрушения.

Как сообщили в ОП, в результате вражеского удара по центру Херсона известно о 7 погибших, 58 раненых, из которых 18 - тяжелых.