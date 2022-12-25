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За прошедшие сутки оккупанты убили на Херсонщине 16 человек: среди них 3 работника ГСЧС

Киев • УНН

 • 349290 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. За минувшие сутки российская армия убила в Херсонской области 16 человек, среди которых трое работников ГСЧС. Об этом информирует глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Цитата

“За прошедшие сутки на Херсонщине российская армия убила 16 человек, среди них 3 работника ГСЧС, погибших во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести”, – написал он в своем телеграмм-канале.

Детали

В целом, за минувшие сутки российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО и минометов.

Враг 41 раз атаковал областной центр. Массированным огнем захватчики покрыли центр Херсона – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома.

Дополнение

24 декабря утром оккупанты ударили по центру Херсона. В результате утренних обстрелов рашистами Херсона погибли 10 человек, 55 ранены.

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