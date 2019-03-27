Минулого року Насалик отримав 2,5 млн грн за відсотками від банківських вкладів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Протягом минулого року міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик отримав близько 2,5 млн грн відсотків від банківських вкладів. Про це УНН стало відомо з його декларації за 2018 рік.
Згідно з декларацією, за минулий рік міністр отримав приблизно 547,5 тис. грн заробітної плати. Крім того, Насалик отримав понад 2,377 млн грн за відсотками з вкладів в “Ощадбанку”, близько 35 тис. грн за процентами з вкладу в “Приватбанку” і близько 170 тис. грн за відсотками в “Укргазбанку”.
За даними щорічної декларації, 12 тис. доларів і близько 40 тис. грн міністр тримає на рахунках в “Ощадбанку”, 1,2 млн доларів — в “Укргазбанку”.
Крім того, у власності родини міністра — три земельні ділянки в Київській області, будинок в Козині, квартира, три автомобілі та два машиномісця. При цьому Насалик задекларував 10 антикварних виробів, 11 годинників, 6 картин, а також 7 ювелірних виробів і три шуби у дружини.
Нагадаємо, в жовтні минулого року Національне агентство із запобігання корупції після позапланових перевірок внесло приписи міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику та в.о. голови Фонду державного майна України Віталію Трубарову.
За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, вугільна галузь не має перспектив без фінансування у засоби виробництва. Загалом потрібно 2 млрд грн.