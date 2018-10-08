НАЗК внесло припис Насалику

“Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами позапланових перевірок на Державному підприємстві „Первомайськвугілля“ та у Фонді державного майна України внесло приписи Міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику та в.о. Голови Фонду державного майна України Віталію Трубарову”, — йдеться у повідомленні.

Національне агентство встановило, що керівництво Державного підприємства “Первомайськвугілля” порушило вимоги частини п’ятої статті 62 та частини першої статті 64 Закону України “Про запобігання корупції”. А саме до 1 червня 2018 року в структурі ДП “Первомайськвугілля” була відсутня посада відповідального за реалізацію антикорупційної програми (Уповноваженого).

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НАЗК вимагає проведення службового розслідування з метою виявлення причин відсутності Уповноваженого у структурі ДП “Первомайськвугілля”.

Також за результатами перевірки внесено припис в.о. Голови Фонду державного майна України. Встановлено, що посадові особи Фонду не організували проведення спеціальної перевірки стосовно переможця конкурсу на посаду, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища.

Національне агентство вимагає усунути виявлені порушення та провести службове розслідування з метою виявлення причин, що сприяли невиконанню посадовими особами Фонду державного майна України вимог частини першої статті 56, частин першої та третьої статті 57 Закону України “Про запобігання корупції”, за результатами якого вжити заходів у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, НАЗК внесло 13 приписів міністрам чинного уряду за конфлікт інтересів.