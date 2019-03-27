В прошлом году Насалик получил 2,5 млн грн по процентам от банковских вкладов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В течение прошлого года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик получил около 2,5 миллиона грн процентов от банковских вкладов. Об этом УНН стало известно из его декларации за 2018 год.
Согласно декларации, за прошлый год министр получил примерно 547,5 тыс. грн заработной платы. Кроме того, Насалик получил более 2,377 млн грн по процентам по вкладам в "Сбербанке", около 35 тыс. грн по процентам с вклада в "Приватбанке" и около 170 тыс. грн по процентам в "Укргазбанке".
По данным ежегодного декларации, 12 тыс. долларов и около 40 тыс. грн министр держит на счетах в "Ощадбанке", 1,2 млн долларов - в "Укргазбанке".
Кроме того, в собственности семьи министра: три земельных участка в Киевской области, дом в Козине, квартира, три автомобиля и два машиноместа. При этом Насалик задекларировал 10 антикварных изделий, 11 часов, 6 картин, а также 7 ювелирных изделий и три шубы у жены.
Напомним, в октябре прошлого года Национальное агентство по предупреждению коррупции после внеплановых проверок внесло предписания министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову.
По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, угольная отрасль не имеет перспектив без финансирования в средства производства. Вообщем нужно 2 млрд грн.