Минулого року Держкіно заборонило прокат 66 фільмів і серіалів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Протягом минулого року Державне агентство України з питань кіно заборонило прокат на території України 66 фільмів та серіалів. Про це на прес-конференції повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, передає кореспондент УНН.
“Минулого року це було 66 фільмів та серіалів (заборонено — ред.) на підставі того, що вони не відповідають Закону „Про кінематограф“”, — повідомив П.Іллєнко.
За його словами, 21 фільм (серіал) був заборонений на підставі рішення експертної комісії, яка знайшла з них ознаки порушення чинного законодавства. 10 фільмів (серіалів) заборонені через те, що вони були вироблені фізичними та юридичними особами держави-агресора після 1 січня 2014 року. Ще 35 фільмів (серіалів) заборонили у зв’язку з участю в них осіб, які внесені до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.
Як повідомляв УНН, у списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, налічується 124 діячі культури.