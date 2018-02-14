В прошлом году Госкино запретило прокат 66 фильмов и сериалов в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75766 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89983 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92589 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110373 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101338 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104979 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111970 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117142 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122934 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134511 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В прошлом году Госкино запретило прокат 66 фильмов и сериалов в Украине

В прошлом году Госкино запретило прокат 66 фильмов и сериалов в Украине

Киев  •  УНН

 • 10782 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В течение прошлого года Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило прокат на территории Украины 66 фильмов и сериалов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, передает корреспондент УНН.

"В прошлом году это было 66 фильмов и сериалов (запрещено - ред.) на основании того, что они не соответствуют Закону "О кинематографе"", - сообщил Ф.Ильенко.

По его словам, 21 фильм (сериал) был запрещен на основании решения экспертной комиссии, которая нашла из них признаки нарушения действующего законодательства. 10 фильмов (сериалов) запрещены из-за того, что они были произведены физическими и юридическими лицами государства-агрессора после 1 января 2014 года. Еще 35 фильмов (сериалов) запретили в связи с участием в них лиц, которые внесены в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщал УНН, в списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, насчитывается 124 деятеля культуры.

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