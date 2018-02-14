В прошлом году Госкино запретило прокат 66 фильмов и сериалов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В течение прошлого года Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило прокат на территории Украины 66 фильмов и сериалов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, передает корреспондент УНН.
"В прошлом году это было 66 фильмов и сериалов (запрещено - ред.) на основании того, что они не соответствуют Закону "О кинематографе"", - сообщил Ф.Ильенко.
По его словам, 21 фильм (сериал) был запрещен на основании решения экспертной комиссии, которая нашла из них признаки нарушения действующего законодательства. 10 фильмов (сериалов) запрещены из-за того, что они были произведены физическими и юридическими лицами государства-агрессора после 1 января 2014 года. Еще 35 фильмов (сериалов) запретили в связи с участием в них лиц, которые внесены в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
Как сообщал УНН, в списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, насчитывается 124 деятеля культуры.