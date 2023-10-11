Минуле, яке не можна замовчувати: "МХП-Громаді" заснував проєкт порятунку українських музеїв

Деталі

У межах проєкту «МХП-Громаді» взяв під опіку близько 10 музеїв. Один із них - музей Василя Стуса.

Це - невеличкий музей, розташований в сільській школі села Рахнівка, що на Вінниччині. Не так давно заклад став переможцем конкурсу «Час діяти Україно!» В рамках проєкту музей, окрім стендів для експонатів, отримав телевізор та ноутбук на загальну суму 100 тисяч гривень.

«У нас були експонати, але представити їх належним чином відвідувачам ми не могли.

Тепер особисті та найцінніші речі зберігатимуться під склом, в шафах-стендах, захищені від зовнішніх чинників, але їх можна буде добре роздивитися. Це, зокрема, одяг, взуття, книги та інші особисті речі, які належали Стусу та його родині», - коментує директор та засновник музею імені Василя Стуса в Рахнівці Дмитро Омелянчук.

Омелянчук згадує, що був особисто знайомий із Василем Стусом. І досі пам’ятає, як голодного 47-го той приїхав до дядька Семена в гості і вони разом пішли в поле збирати колоски.

Врожай вже був зібраний. Однак дії хлопців не сподобалися сільському охоронцю Григорію Благовісному. Він відшмагав обох батогом, та примусив хлопців викинути колоски. Наступного дня поле зорали.

Такою була влада у далекому 47-му. Влада, що відбирала у людей останнє, прирікаючи на голодну смерть. Тому й не дивно, що Стус виріс людиною, яка завжди протестувала проти системи. Більшість боялася, а він - ні.

«Спогади Дмитра Омелянчука – це теж наша історія і їх потрібно зафіксувати. Ми вже почали знімати фільм про нього і плануємо видати книгу спогадів про Стуса, зі слів Дмитра Омелянчука.

Ми і далі будемо сюди навідуватися, підтримувати цей музей. І матеріально, і консультаціями, і технічно. Потрібно буде все оцифрувати», - коментує директор департаменту корпоративної і соціальної відповідальності МХП Павло Мороз.

Допомогу від «МХП – Громаді» отримав також музей видатного Миколи Леонтовича, розташований в селі Марківка Теплицької громади.

Зокрема, профінансовано виготовлення репліки дивану, на якому було вбито видатного композитора. Та забезпечено доставку старовинного піаніно 1905 року виготовлення.

«Це було для нас питання номер один. Для нас це було вкрай важливо, але грошей на це у нас не було. Сума допомоги майже 80 тисяч гривень», - розповідає очільниця закладу Ольга Прокопенко.

«У нинішніх умовах така підтримка, підтримка культури бізнесом – надзвичайно важлива. Потрібно знати своє коріння, хто ми і куди ми йдемо. Тому те, що робить МХП, це колосальна справа. Сьогодні це звучить особливо гостро, бо стоїть питання, як зберегти нашу країну.

Ми повинні розуміти, що ми, українці, нація, яка не має нічого спільного з росією. Тому підтримка музеїв, багатьох культурних речей – це надзвичайно важливо. Наразі основна державна допомога йде на підтримку армії для наближення перемоги, але ми маємо думати і про наше завтра. Про наших дітей, яким відбудовувати цю країну. Вони свою історію мають знати.

Тому важливо, що бізнес тепер допомагає не лише армії, а й збереженню нашої культурної спадщини», - додає народний депутат Микола Кучер.

Крім двох музеїв на Вінниччині «МХП-Громаді» підтримав ще три музеї. Зокрема: музей-садибу В'ячеслава Чорновола (Черкащина), музей Василя Симоненка (Черкаси) та музей Трипільської культури (Черкащина).

«Від початку повномасштабного вторгнення на культурні проєкти ми виділили понад 44 мільйони гривень. Це закінчення реконструкції вхідної групи в національному музеї архітектури і побуту в с. Пирогове , проєкт «Кіно заради перемоги».

В громадах, військових частинах разом із асоціацією «Дивись українське» організували близько півтори тисячі кінопоказів. Крім того, маємо спільний проєкт разом із Kozak System. На їхніх концертах збираємо гроші на дрони. На кожному заході фронтмен гурту Іван Леньо розповідає, як кожен може наблизити перемогу.

Для нас, як українського фонду, дуже важливо плекати і відновлювати пам’ять про українську ідентичність. Стус, Симоненко, Чорновол, Леонтович у найважчі часи залишалися українцями. Вони тоді стояли. Для нас це дуже цінно і велика честь підтримувати такі проекти.», - коментує очільниця благодійного фонду «МХП – Громаді» Тетяна Волочай.

Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.