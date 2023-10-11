Прошлое, которое нельзя замалчивать: "МХП-Громаді" основал проект спасения украинских музеев

Детали

В рамках проекта «МХП-Громаді» взял под опеку около 10 музеев. Один из них - музей Василия Стуса.

Это - небольшой музей, расположенный в сельской школе села Рахновка, что в Винницкой области. Не так давно заведение стало победителем конкурса «Время действовать Украина!» В рамках проекта музей, кроме стендов для экспонатов, получил телевизор и ноутбук на общую сумму 100 тысяч гривен.

«У нас были экспонаты, но представить их должным образом посетителям мы не могли. Теперь личные и ценные вещи будут храниться под стеклом, в шкафах-стендах, защищены от внешних факторов, но их можно будет хорошо рассмотреть. Это, в частности, одежда, обувь, книги и другие личные вещи, которые принадлежали Стусу и его семье», - комментирует директор и основатель музея имени Василия Стуса в Рахновке Дмитрий Омелянчук.

Омелянчук вспоминает, что был лично знаком с Василием Стусом. И до сих пор помнит, как в голодном 47-м тот приехал к дяде Семену в гости и они вместе пошли в поле собирать колоски.

Урожай уже был собран. Однако действия ребят не понравились сельскому сторожу Григорию Благовестному. Он выпорол обоих кнутом, и заставил ребят выбросить колоски. На следующий день поле вспахали.

Такой была власть в далеком 47-м. Власть, которая отбирала у людей последнее, обрекала на голодную смерть. Поэтому неудивительно, что Стус вырос человеком, который всегда протестовал против системы. Большинство боялось, а он - нет.

«Воспоминания Дмитрия Омелянчука – это тоже наша история и их нужно зафиксировать. Мы уже начали снимать фильм о нем и планируем издать книгу воспоминаний о Стусе, со слов Дмитрия Омелянчука.

Мы и дальше будем сюда наведываться, поддерживать этот музей. И материально, и консультациями, и технически. Нужно будет все оцифровать», - комментирует директор департамента корпоративной и социальной ответственности МХП Павел Мороз.

Помощь от «МХП – Громаді» получил также музей выдающегося Николая Леонтовича, расположенный в селе Марковка Теплицкой громады.

В частности, профинансировано изготовление реплики дивана, на котором был убит выдающийся композитор. И обеспечена доставка старинного пианино 1905 года изготовления.

«Это был для нас вопрос номер один. Для нас это было крайне важно, но денег на это у нас не было. Сумма помощи почти 80 тысяч гривен», - рассказывает руководительница заведения Ольга Прокопенко.

«В нынешних условиях такая поддержка, поддержка культуры бизнесом – чрезвычайно важна. Нужно знать свои корни, кто мы и куда мы идем. Поэтому то, что делает МХП, это колоссальное дело. Сегодня это звучит особенно остро, потому что стоит вопрос, как сохранить нашу страну.

Мы должны понимать, что мы, украинцы, нация, которая не имеет ничего общего с россией. Поэтому поддержка музеев, многих культурных вещей – это чрезвычайно важно. Сейчас основная государственная помощь идет на поддержку армии для приближения победы, но мы должны думать и о нашем завтра. О наших детях, которым восстанавливать эту страну. Они свою историю должны знать.

Поэтому важно, что бизнес теперь помогает не только армии, но и сохранению нашего культурного наследия», - добавляет народный депутат Николай Кучер.

Кроме двух музеев в Винницкой области «МХП-Громаді» поддержал еще три музея. В частности: музей-усадьбу Вячеслава Черновола (Черкасская область), музей Василия Симоненко (Черкассы) и музей Трипольской культуры (Черкасская область).

«С начала полномасштабного вторжения на культурные проекты мы выделили более 44 миллионов гривен. Это окончание реконструкции входной группы в национальном музее архитектуры и быта в с. Пирогово, проект «Кино ради победы».

В громадах, воинских частях вместе с ассоциацией «Смотри украинское» организовали около полутора тысяч кинопоказов. Кроме того, имеем совместный проект вместе с Kozak System. На их концертах собираем деньги на дроны. На каждом мероприятии фронтмен группы Иван Леньо рассказывает, как каждый может приблизить победу.

Для нас, как украинского фонда, очень важно лелеять и восстанавливать память об украинской идентичности. Стус, Симоненко, Черновол, Леонтович в самые тяжелые времена оставались украинцами. Они тогда стояли. Для нас это очень ценно и большая честь поддерживать такие проекты!» - комментирует руководитель благотворительного фонда «МХП – Громаді» Татьяна Волочай.

Справка

“МХП-Громаді” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.