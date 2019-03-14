Мінприроди спробує знову внести лося у Червону книгу України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У понеділок, 18 березня, Шостий апеляційний адміністративний суд розгляне апеляцію Мінприроди на рішення суду, який скасував наказ про занесення лося до Червоної Книги України. Про це повідомляє прес-служба Мінприроди, передає УНН.
У Міністерстві екології вважають, що суд оцінював не саму процедуру ухвалення міністерського наказу, яка відбулася без порушень, із дотриманням норм національного законодавства, а висновок наукової установи - Національної комісії із питань Червоної книги України НАН, яким державі рекомендовано взяти тварину під захист.
Зазначимо, апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції Мінприроди подало до Шостого апеляційного адміністративного суду у грудні 2018 року.
Як повідомляв УНН, 27 листопада Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства екології та природних ресурсів про занесення лося європейського до Червоної книги, а також визнав протиправними заходи з заборони полювати на цю тварину.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Мінприроди про внесення лося європейського до Червоної книги України.