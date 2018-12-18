Мінприроди оскаржило рішення про виключення лося з Червоної книги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів подало апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував наказ Мінприроди про занесення лося європейського до Червоної книги, а також скасував заборону полювати на цю тварину. Про це повідомив сьогодні на підсумковій прес-конференції міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає кореспондент УНН.
"Міністерство природи не погодилося з таким рішенням суду і 13 грудня ми оскаржили це рішення. Сподіваюся, що нам вдасться в судовому порядку довести свою правоту", - сказав міністр.
Нагадаємо, 27 листопада Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства екології та природних ресурсів про занесення лося європейського до Червоної книги, а також визнав протиправним заходи з заборони полювати на цю тварину.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Мінприроди про внесення лося європейського до Червоної книги України.