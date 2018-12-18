Минприроды обжаловало решение об исключении лося из Красной книги

"Министерство природы не согласилось с таким решением суда и 13 декабря мы обжаловали это решение. Надеюсь, что нам удастся в судебном порядке доказать свою правоту", - сказал министр.

Напомним, 27 ноября Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесении лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправным меры по запрету охотиться на это животное.



Напомним, Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.