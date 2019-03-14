Минприроды попытается снова внести лося в Красную книгу Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В понедельник, 18 марта, Шестой апелляционный административный суд рассмотрит апелляцию Минприроды на решение суда, который отменил приказ о внесении лося в Красную книгу Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды, передает УНН.
В Министерстве экологии считают, что суд оценивал не саму процедуру принятия министерского приказа, которая прошла без нарушений, с соблюдением норм национального законодательства, а вывод научного учреждения - Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины НАН, которым государству рекомендуется взять животное под защиту.
Отметим, апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции Минприроды подало в Шестой апелляционній административній суд в декабре 2018 года.
Как сообщал УНН, 27 ноября Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесении лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправными меры по запрету охотиться на это животное.
Напомним, Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.