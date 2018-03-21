Мінприроди повторно перевірить низку компаній, яким анулювало ліцензії торік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У 2018 році Міністерство екології та природних ресурсів перевірить 130 підприємств, що мають ліцензії на поводження із небезпечними відходами. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Мінприроди.
Повідомляється, що наступного місяця Мінприроди перевірить вісьмох ліцензіатів, що діють на Кіровоградщині, у Полтавській, Одеській та Закарпатській областях.
У списку підконтрольних підприємств, зокрема, фігурант скандального тендеру столичного метро - ТОВ "Утільвторпром", а також ПП "ЮРЕКО" (ЄДРПОУ 37536906), якому міністерство анулювало ліцензію на поводження із небезпечними відходами 2 лютого 2017 року, проте вже за кілька місяців поновило право компанії на зберігання небезпечних відходів, про що свідчить документ, оприлюднений на сайті ПП "ЮРЕКО".
Раніше УНН повідомляв, що на ринку утилізації небезпечних відходів екологи фіксують колапс. За їх словами, за час дії мораторію на перевірки бізнесу і відсутність нагляду з боку профільного міністерства, велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість реального знешкодження отрутохімікатів розкидають їх по ярах і лісосмугах країни.