Минприроды повторно проверит ряд компаний, которым аннулировало лицензии в прошлом году

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 6528 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 54062 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 69249 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101287 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108757 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116349 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121742 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132831 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146772 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148065 просмотра

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Минприроды повторно проверит ряд компаний, которым аннулировало лицензии в прошлом году

Минприроды повторно проверит ряд компаний, которым аннулировало лицензии в прошлом году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В 2018 году Министерство экологии и природных ресурсов проверит 130 предприятий, имеющих лицензии на обращение с опасными отходами. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Минприроды.

Сообщается, что в следующем месяце Минприроды проверит восемь лицензиатов, действующих в Кировоградской, Полтавской, Одесской и Закарпатской областях.

В списке подконтрольных предприятий, в частности, фигурант скандального тендера столичного метро - ООО "Утильвторпром", а также ЧП "ЮРЕКО" (ЕГРПОУ 37536906), которому министерство аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами 2 февраля 2017 года, однако уже через несколько месяцев возобновило право компании на хранение опасных отходов, о чем свидетельствует документ, опубликованный на сайте ЧП "ЮРЕКО".

Ранее УНН сообщал, что на рынке утилизации опасных отходов экологи фиксируют коллапс. По их словам, за время действия моратория на проверки бизнеса и отсутствия надзора со стороны профильного министерства, большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо реального обезвреживания ядохимикатов разбрасывают их по оврагам и лесополосах страны.

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