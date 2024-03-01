Міноборони уклали ще один меморандум з ГО, яка сприятиме підготовці з такмеду
Київ • УНН
Міністерство оборони України підписало черговий меморандум з Благодійним фондом "ПУЛЬС" щодо сприяння у проведенні тактико-медичної підготовки військовослужбовців.
Міністерство оборони України та благодійний фонд PULSE уклали Меморандумі про співробітництво у підготовці та підвищенні кваліфікації військовослужбовців з тактичної медицини Про це повідомили на сайті оборонного відомства, передає УНН.
Ми будуємо свою роботу згідно з принципом максимальної взаємодії із громадським сектором та виводимо її в системну площину. Силам оборони нині потрібні висококваліфіковані спеціалісти з такмеду. Результати їхньої роботи – врятоване життя та здоров’я військовослужбовців. Дуже вдячна нашим партнерам за співпрацю.
Деталі
Як і попередні аналогічні документи, меморандум про співробітництво з PULSE підписала заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова. Своїм підписом документ завізувала й директорка фонду Ганна Мазуркевич.
Зазначається, що PULSE співпрацюватиме з Міністерством оборони у підготовці та підвищенні кваліфікації військовослужбовців з тактичної медицини – проводитиме навчання, тренінги, підготовку інструкторів. Також організація передасть визначеним підрозділам необхідне спорядження та обладнання.
Фахівці організації PULSE проводять навчання для Сил оборони з тактичної медицини. Від початку повномасштабної війни через тренінги PULSE пройшли тисячі військових.
Наша співпраця з Міністерством оборони важлива, вона дозволяє оперативно координувати роботу наших поточних проєктів та програм. В умовах великої кількості та комплексної структури Сил оборони, Міноборони – наш критично важливий партнер та провідник. Зі свого боку ми зробимо все можливе, щоби допомогти Міністерству у їхніх завданнях.
Додатково
Раніше повідомлялось, що Міноборони України підписали меморандуми про співпрацю із п'ятьма громадськими організаціями, що працюють у сферах тактичної медицини і реабілітації поранених бійців.