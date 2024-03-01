Минобороны заключили еще один меморандум с ОО, которая будет способствовать подготовке по такмеду

Министерство обороны Украины и благотворительный фонд PULSE заключили Меморандум о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военнослужащих по тактической медицине Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства, передает УНН.

Мы строим свою работу согласно принципу максимального взаимодействия с общественным сектором и выводим ее в системную плоскость. Силам обороны сейчас нужны высококвалифицированные специалисты по такмеду. Результаты их работы - спасенные жизни и здоровье военнослужащих. Очень благодарна нашим партнерам за сотрудничество. - заявила Наталья Калмыкова.

Детали

Как и предыдущие аналогичные документы, меморандум о сотрудничестве с PULSE подписала заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова. Своей подписью документ завизировала и директор фонда Анна Мазуркевич.

Отмечается, что PULSE будет сотрудничать с Министерством обороны в подготовке и повышении квалификации военнослужащих по тактической медицине - проводить обучение, тренинги, подготовку инструкторов. Также организация передаст определенным подразделениям необходимое снаряжение и оборудование.

Специалисты организации PULSE проводят обучение для Сил обороны по тактической медицине. С начала полномасштабной войны через тренинги PULSE прошли тысячи военных.

Наше сотрудничество с Министерством обороны важно, оно позволяет оперативно координировать работу наших текущих проектов и программ. В условиях большого количества и комплексной структуры Сил обороны, Минобороны - наш критически важный партнер и проводник. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы помочь Министерству в их задачах. - заявила директор благотворительного фонда PULSE Анна Мазуркевич.

Дополнительно

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины подписали меморандумы о сотрудничестве с пятью общественными организациями, работающими в сферах тактической медицины и реабилитации раненых бойцов.